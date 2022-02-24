Молодые люди из УрФО стали участниками президентской платформы «Больше, чем путешествие». Фото - ТРО "Опора России".

Молодые люди из УрФО стали участниками президентской платформы «Больше, чем путешествие». Они выбрали Тюмень для прокачки навыков в сфере предпринимательства в туризме.

– Их привлек проект «Предпринимай в Тюмени», который был презентован в главном офисе президентской платформы и стал пилотным для всей страны. Проект «Больше, чем путешествие» – это продолжение программ кешбэка. Но он, по решению президента Путина, предназначен специально для молодежи, – пояснила председатель комитета по туризму ТРО «Опора России» Виктория Голина.

По ее словам, в Тюменской области теплый климат для развития предпринимательства. Регион развивается в этом направлении, входит в топ-10 привлекательных в стране. Предпринимателям, занятым в этом секторе, оказывают всяческую поддержку.

В команду проекта, которая прибыла в Тюмень 23 февраля, вошли студенты, начинающие предприниматели, молодые специалисты-госслужащие, которые являются участниками платформы «Россия – страна возможностей», проекта «Другое дело», конкурсов «Большая перемена» и «Твой ход».