В Боровском самокатчик переломал ноги из-за женщины-водителя. Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Тюменского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летней жительницы поселка Боровский. Из-за нее в ДТП серьезно пострадал человек.

Дорожный инцидент произошел 19 октября 2021 года. В этот день женщина на «Форде» ехала по поселку. Она поворачивала налево на придомовую территорию и не уступила дорогу электросамокату, который ехал по встречной полосе.

– Водителю электросамоката причинен тяжкий вред здоровью ввиду множественных переломов ног. Уголовное дело направлено в Тюменский районный суд для рассмотрения по существу, – сообщили в ведомстве.

В прокуратуре пояснили, что женщине грозит наказание в виде принудительных работ на срок до 5 лет либо лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. Кроме того, ее могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.