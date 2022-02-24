В Тюмени до конца дня ожидается выпадение 6 сантиметров снега. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени до конца дня ожидается выпадение 6 сантиметров снега. В уборке осадков задействовано свыше 500 рабочих.

– В первую очередь проводится непрерывная очистка ключевых транспортных магистралей, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд общественного транспорта. В первые часы снегопада подрядчики приступили к проведению сплошного механизированного подметания проезжей части и тротуаров. По плану днем пройдут работы на 292 улицах, – сообщили в городской администрации.

В ведомстве также пояснили, что дворы должны убирать управляющие компании. Особое внимание они должны уделить очистке кровель от снега и наледи, места проведения работ огородить лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов.

Меж тем городские службы непрерывно ведут мониторинг состояния улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.