Погода на 25 февраля 2022 года в Тюмени: сегодня без снега

В Тюмени без осадков. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 25 февраля, несмотря на то, что утром небо в Тюмени покроют облака, день и вечер нас ждут ясные и безоблачные. Без осадков.

Температура воздуха ночью минус 1 – 4 градуса, днем ожидается 1 градус со знаком минус. Вечером столбики термометров покажут 4 – 8 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть западный ветер со скоростью 2 – 3 метра в секунду.

25 февраля почитается память святого Алексия, чудотворца. В народе 25 февраля назывался днем Алексея Рыбного, потому что если в этот день наступала оттепель – летом будет хорошо ловиться рыба.

С этого дня в течение трех дней выставляли на утренний мороз зерно, предназначенное для посева, говоря, что тронутые морозом семена дают лучший урожай. Если на Алексея небо звездно, можно ждать хорошего урожая. А солнечный день обещал хороший урожай яблок.