Обильный снегопад ухудшил видимость на тюменских трассах. Фото: Вадим Бегун

Обильный снегопад ухудшил видимость на тюменских трассах. Водителей призывают быть осторожными на дорогах.

– Проезжая часть может быть скользкой. В таких погодных условиях необходимо выбирать оптимальный скоростной режим и избегать опасных маневров на дорогах, – пояснили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В ведомстве рассказали, что в настоящее время на федеральных трассах области работают 17 нарядов ДПС. Световая сигнализация на патрульных автомобилях включена. Инспекторы призывают водителей выбирать безопасную скорость. ГИБДД работает во взаимодействии с дорожными службами, контролируя очистку трасс от снега.

Напомним, что сегодня в течение всего дня ожидается снегопад. Средняя температура воздуха составляет около двух градусов выше нуля. К счастью, завтра, по прогнозам местных синоптиков, осадков не ожидается. Будет наблюдаться переменная облачность, температура наружного воздуха опустится до минус 2 градусов по Цельсию.