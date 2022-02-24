В Тобольске избили мужчину, который не хотел слезать с подоконника. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции Тобольска поступило сообщение от медика, что к ним с множественными телесными повреждениями из микрорайона Сумкино доставлен 27-летний мужчина. До этого потерпевший с приятелем распивали алкоголь в подъезде многоквартирного дома.

На шум вышла жительница одной из квартир и сделала мужчинам замечание. Один из них к совету прислушался и попросил своего товарища слезть с подоконника, но тот ему грубо ответил.

– Тогда подозреваемый схватил его за одежду, уронил на пол и начал наносить кулаками и ногами удары по различным частям тела. Медики констатировали, что пострадавшему причинен тяжкий вред здоровью, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Оперативники установили личность подозреваемого. 43-летний житель микрорайона Сумкино задержан и доставлен в отдел полиции. Он свою вину признал, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.