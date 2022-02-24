Погода на 24 февраля 2022 года в Тюмени: снег будет идти целый день

В Тюмени снег будет идти целый день. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 24 февраля, на протяжении всего дня погода в Тюмени будет пасмурной. Ожидается снег, который ближе к вечеру должен закончиться.

Температура воздуха ночью минус 1 градус, днем ожидается 1 – 3 градуса со знаком плюс. Вечером столбики термометров покажут 2 градуса выше нуля. В течение дня будет дуть юго-западный, западный ветер со скоростью 4-5 метров в секунду.

24 февраля отмечается день памяти священномученика Власия Севастийского. До Власия были морозы: рождественские, крещенские, афанасьевские, тимофеевские, никольские. Но власьевские морозы считались самыми крутыми и последними. В народе говорили: «Прольет Власий маслица на дорогу – зиме пора убирать ноги», потому что в этот день часто бывали оттепели.