Стало известно о состоянии тюменского парашютиста, пострадавшего во время прыжка на набережной Фото: Паблик "ЧС Тюмень. Отзовик"

Стало известно о состоянии пострадавшего во время прыжка над Турой парашютиста. Тюменца, который зацепился за фонарь во время показательных выступлений и ударился об ограждение на набережной, доставили в ОКБ № 2. Об этом корреспонденту сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения.

– Пациенту оказали всю необходимую помощь в условиях приемного отделения по поводу ушиба грудной клетки и ушиба коленного сустава, – рассказали в ведомстве.

Показаний для госпитализации у пострадавшего нет, мужчину отпустили домой, порекомендовав ему амбулаторное лечение.

Отметим, что ЧП произошло сегодня, 23 февраля, около двух часов дня. Во время демонстрационного полета над Турой один из парашютистов зацепился за фонарь и ограждение. Пострадавшему помогли подняться на причал, после чего передали его скорой помощи.