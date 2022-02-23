Региональное управление ФСБ России по Тюменской области продолжает набор курсантов Фото: 2gis.ru/tyumen

Региональное управление ФСБ России по Тюменской области продолжает набор кандидатов, желающих поступить на учебу в профильные образовательные организации по программам высшего и среднего профессионального образования. Срок обучения – от 2 до 5 лет.

Ведомственные образовательные организации, академия ФСБ России, пограничные институты расположены в Москве, Голицыно, Калининграде, Кургане, Хабаровске и Ставрополе, предлагают пройти обучение по специальностям: «Правовое обеспечение национальной безопасности», «Пограничная деятельность», «Специальные радиотехнические системы», «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения».

Во время учебы курсанты будут на полном государственном обеспечении, после окончания первого курса заключают контракт о прохождении военной службы и получают ежемесячное денежное содержание. Время обучения в институте засчитывается в срок военной службы. А выпускники, успешно сдавшие итоговую аттестацию, смогут получить воинское звание, диплом государственного образца, а также им гарантировано трудоустройство.

Кандидатами могут стать граждане РФ, не проходившие военную службу в армии, в возрасте от 16 до 22 лет включительно; если человек отслужил в армии, то возрастной ценз увеличивается до 24 лет. Подробности можно узнать по телефону +7 (3452) 29-26-24.