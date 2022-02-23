"Волонтеры Победы" поздравили ветеранов с Днем защитника Отечества Фото: сообщество "Волонтёры Победы" в соцсети

Представители общественного движения «Волонтеры Победы» поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днем защитника Отечества из патриотического коворкинга «Дело чести». В 9 часов 30 минут «Волонтеры Победы» начали обзвон ветеранов, желая им крепкого здоровья, сил и бодрости духа, говорили спасибо за победу. Перед тем как начать обзвон, волонтеры подготовили поздравление

– В День защитника Отечества мы ежегодно поздравляем ветеранов Великой Отечественной войны с праздником, говорим им спасибо за их вклад в победу. К сожалению, из-за эпидемиологической обстановки не получается съездить ко всем и поздравить. Поэтому мы сегодня собрались в коворкинге, чтобы позвонить им. Внимание важно. Многие ветераны говорят нам спасибо за то, что мы помним о них. Надеемся, что скоро наладится эпидемиологическая обстановка и мы сможем, как и раньше, ходить к ним в гости, пить с ними чай и общаться, – поделилась координатор направления «Связь поколений» тюменского регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Алина Гирфанова.

Ветераны, в свою очередь, благодарили звонивших. Так, 95-летний житель Тюмени Николай Дмитриевич Бушин сказал, что главное, чтобы молодежь взяла от ветеранов уверенность, твердость характера и силу духа.

Кроме того, 23 февраля волонтеры выехали поздравить около 10 ветеранов, которые согласились их принять, лично. С участниками Великой Отечественной войны ранее связались и договорились о визите.

Отметим, что встречи происходят с соблюдением антиковидных мер безопасности, все добровольцы прошли вакцинацию.