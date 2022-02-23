В Тюмени задержали мужчину с синтетическим наркотиком Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени в районе улицы Грибной у СНТ «Лесная поляна» полицейские заметили молодого человека, который, увидев их, стал сильно нервничать, что дало стражам порядка основание для проверки документов мужчины и его личных вещей.

Молодому человеку действительно было что скрывать: у него нашли полимерный пакетик с порошкообразным веществом. Полицейским задержанный мужчина объяснил, что запрещенное вещество купил для себя бесконтактным способом, через интернет. Экспертиза подтвердила, что мужчина хранил при себе около одного грамма синтетического наркотика.

– Отделом дознания отдела полиции № 2 в отношении ранее не судимого 25-летнего тюменца возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное хранение наркотических средств», – сообщили в УМВД по Тюменской области.

Тюменцу грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.