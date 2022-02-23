Союз армян Тюменской области готовы оказать гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР

"Союз армян Тюменской области" готовы оказать гуманитарную помощь для жителей ДНР и ЛНР Фото: президент ОО «САТО» Овеян Абрам Азатович

Укрепление единства и духовной общности многонациональной России – одно из приоритетных направлений социально-культурной деятельности государства. Благодаря этому люди живут на одной земле в мире и согласии. Такое мнение выразила общественная организация «Союз армян Тюменской области»(ОО «САТО») в своем инстаграм-аккаунте.

«В последние дни в центре нашего внимания находится ситуация, происходящая в Донецке и Луганске. В связи с этим президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости и суверенитета ДНР и ЛНР. После этого были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между республиками», – говорится в сообщении.

Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил правительству региона в кратчайшие сроки обеспечить готовность к приему и временному размещению гостей из ДНР и ЛНР.

ОО «САТО» выразила готовность к гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР, объяснив это тем, что «САТО» высоко ценит усилия, направленные на обеспечение мира и стабильности, пожелав мирного неба над головой.