В Тюмени задержали организатора интернет-магазина по продаже наркотиков Фото: УМВД по Тюменской области

В Тюмени полицейские заметили молодого человека, поведение которого вызвало у них подозрение. Во время беседы со стражами правопорядка мужчина заметно нервничал и противоречиво отвечал на вопросы. Полицейские решили проверить парня и в присутствии понятых обнаружили и изъяли у него 36 свертков с порошкообразным веществом. Позже экспертиза подтвердила, что внутри находился наркотик.

Оперативники управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков городского УМВД выяснили, что 23-летний тюменец организовал интернет-магазин по продаже наркотиков. С клиентами он связывался через различные мессенджеры, а наркотики распространял через закладки.

Во время обыска в квартире наркосбытчика нашли около 2 килограммов различных запрещенных веществ, а также деньги в размере 500 тысяч рублей – незаконный заработок подозреваемого за последние несколько месяцев.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических веществ». По решению суда задержанный заключен под стражу, расследование продолжается.