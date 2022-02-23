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Политика23 февраля 2022 3:09

Депутат Госдумы РФ от Тюменской области Евгений Марков поддержал соглашения о сотрудничестве с ЛНР и ДНР

По его мнению, Россия – страна-миротворец
Виктория Терина
Фото: Евгений Марков

Фото: Евгений Марков

Соглашения о сотрудничестве с ЛНР и ДНР еще раз доказывают, что Россия – страна-миротворец. К этому мнению пришел депутат Государственной думы РФ от Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО, член фракции ЛДПР Евгений Марков.

– Сегодня все политические партии были едины в поддержке ратификации этих соглашений. Таких случаев немного. Очень похожая ситуация была в 2014 году, когда к России присоединились Крым и Севастополь, – рассказал парламентарий.

Евгений Марков также отметил, что где Россия, там порядок.

– Понятно, что коллективный Запад угрожает. И будет свои угрозы как-то реализовывать. Поэтому нужно усиливать себя внутри, улучшать благосостояние наших граждан, чтобы у них было больше доверия к власти и желания поддерживать ее инициативы, – добавил депутат Госдумы РФ.