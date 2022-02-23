Погода на 23 февраля 2022 года в Тюмени: небольшой снег Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 23 февраля, в Тюмени будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой снег, ветер юго-западный, западный, 6 – 11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -5...-10 градусов, днем потеплеет до 0...-5 градусов.

Подробный прогноз погоды смотрите в инфографике МЧС.

Погода в Тюмени 23 февраля 2022. Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

Весновеем Прохора прозвали за то, что в этот день начинался поворот на весну. С этим днем связано несколько поговорок и присказок о погоде, например такая: «До Прохора старуха охала: «Ох, студено». Пришел Прохор да Влас: «Никак весна у нас?» (память святого Власа отмечается на следующий день). В то же время зимы еще остерегались и просили: «Лютуй, февраль, не лютуй, а на весну брови не хмурь». Впрочем, мороз, по мнению людей, и сам понимал, что властвовать ему оставалось недолго: «На Прохора и зима заохает, а февраль бушует, но весну чует». –