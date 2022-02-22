В исторической части Тюмени полыхает частный дом

Скриншот из видео

В Тюмени горит частный дом, расположенный в старой зареке. Видео пожара в редакцию «Комсомольской правды» – Тюмень» прислал один из жителей областной столицы.

Невзирая на ночное небо, на кадрах отчетливо виден черный дым, идущий от пожара, а вдалеке полыхает пламя. Судя по видео, огонь полностью охватил деревянное строение. Также слышны сирены пожарных машин, спешащих на вызов.

Позже информацию о ЧП появилась и в местном паблике.

«В старой зареке дом горит, напротив строяка», – кратко сообщила Ксения Ц.

На данный момент ожидается ответ с подробной информацией от пресс-службы МЧС России по Тюменской области.