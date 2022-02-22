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Общество22 февраля 2022 15:07

Александр Моор призвал тюменские предприятия оказать помощь жителям ДНР и ЛНР

По словам губернатора, тюменцы всегда готовы прийти на помощь тем, кто в ней нуждается
Марина Прохорова
Фото: МЧС России

Фото: МЧС России

Глава Тюменской области Александр Моор призвал предпринимателей, руководителей, коллективы организаций и предприятий оказать возможную материальную помощь жителям ДНР и ЛНР. Информация об этом появилась на его официальных страницах в соцсетях.

Так, региональный центр «Семья» уже открыл благотворительный расчетный счет для сбора средств. Его реквизиты доступны по ссылке.

По словам губернатора, тюменцы всегда готовы прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. Горожане в огромном количестве приносят вещи и продукты в пункты сбора гуманитарной помощи, которые открылись 22 февраля во всех городах и районах области.

– Огромное спасибо вам, дорогие друзья, за доброту и отзывчивость. Я уверен, что все будет хорошо. Твердая и принципиальная позиция нашего президента, нашей страны, нашего народа позволит людям в Донецкой и Луганской народных республиках жить под мирным небом, – обратился к жителям области Александр Моор.