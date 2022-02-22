Тюменские студенты поддержали жителей ЛНР и ДНР, организовав флешмоб на набережной

Фото: флешмоб на набережной

На тюменской набережной прошел молодежный флешмоб, посвященный решению президента Владимира Путина о признании Луганской и Донецкой народных республик. Сегодня, 22 февраля, студенты и активисты акции «МыВместе» вышли с плакатами.

Также они размещают в соцсетях посты со словами поддержки и хештегами #СвоихНеБросаем, #МыВместе.

Фото: флешмоб на набережной

– Мы собрались, чтобы поддержать решение нашего президента признать ДНР и ЛНР, ведь жители этих республик – наши соотечественники, которых нельзя бросать в беде, – рассказал руководитель ТРО «Молодая гвардия» Владимир Сбитнев.

По словам руководителя регионального исполкома Народного фронта Романа Чуйко, решение президента – обдуманное, взвешенное и единственное, способное защитить и спасти находящихся в республиках людей. В том числе и граждан Российской Федерации.