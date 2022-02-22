В Тюмени присяжные оправдали трех фигурантов дела об убийстве бизнесмена в 2008 году Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменском областном суде завершилось слушание громкого дела об убийстве местного бизнесмена Вадима Шушанова в 2008 году. В слушании участвовали присяжные заседатели. Ответив на 26 вопросов, заданных судьей, и просовещавшись почти восемь часов, они оправдали подозреваемых. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Напоминаем, что за убийство Шушанова осудили его партнера по бизнесу Алексея Щепелина. Позднее он изменил свои показания, заявив, что не убивал Шушанова, а лишь был организатором расправы над ним. Кстати, о том, что молодого бизнесмена убили, стало известно лишь спустя 12 лет после его пропажи.

После этого в убийстве бизнесмена и пособничестве обвинили бывшую жену Щепелина Алену, а также ее близких – Андрея Давыдова и Дмитрия Иванова. Так на скамье подсудимых оказалось еще трое граждан.

Андрея Давыдова присяжные признали (единодушно) виновным в укрывательстве убийства, совершенного Щепелиным (ст. 316 УК РФ), но оправдали в самом убийстве (ст. 105 УК РФ) и самоуправных действиях в отношении Шушанова, совершенных с угрозой применения насилия (ч. 2 ст. 330 УК РФ). На эту статью обвинение переквалифицировало действия подсудимого в ходе рассмотрения дела в суде с вменяемого ранее вымогательства (ст. 163 УК РФ).

Дмитрия Иванова присяжные полностью оправдали в пособничестве в убийстве (ч. 5 ст. 33 УК РФ) и в пособничестве самоуправным действиям, совершенным с угрозой применения насилия (ч. 2 ст. 330 УК РФ). На эту статью обвинение переквалифицировало действия подсудимого с вменяемого ранее вымогательства (ст. 163 УК РФ).

Алена Яковлева оправдана присяжными в пособничестве в убийстве и в пособничестве самоуправным действиям. Но присяжные (единодушно) признали ее виновной в мошенничестве при получении выплат (ч. 3 ст.159 УК РФ). За то, что она представила в управление пенсионного фонда свидетельство о смерти Щепелина, достоверно зная, что он жив. И в период с апреля 2017 года по август 2020 года получала на двоих детей пенсии по случаю потери кормильца. Всего она присвоила 856 689 рублей.

По данным следствия, Алексей Щепелин и двое его знакомых – Андрей и Дмитрий – заманили Шушанова в загородный дом. Затем Андрей направил ружье на Шушанова, а Щепелин потребовал написать расписку. Но Вадим начал сопротивляться, и его застрелили, следы преступления замыла супруга Алена. Тело Шушанова до сих пор не нашли.

Дальнейшее разбирательство в отношении трех обвиняемых пройдет без участия присяжных. Суд еще раз выслушает стороны и последнее слово подсудимых, а затем, основываясь на вердикте присяжных, определит наказание.