Тюменские общественники организовали праздник для детей с ограниченными возможностями

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В преддверии Дня защитника Отечества команда «Молодой гвардии» провела праздничную программу для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Общественники организовали различные игры и интерактив для воспитанников центра развития детей «Апрель», который расположен в поселке Московский.

– Дети смогли побывать на военном корабле, в танке и на параде Победы в Москве не выходя из игровой комнаты – с помощью VR-очков. Также ребята приняли участие в интерактивах, в ходе которых разгадывали патриотические загадки, сражались на мечах из воздушных шаров и собирали артефакты для разгадки истории, – рассказала пресс-секретарь «Молодой гвардии» в Тюменской области.

Также во время праздника дети нарисовали своим защитникам открытки к 23 Февраля, сообщает «Мегатюмень».