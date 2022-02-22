Тюмень
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 февраля 2022 12:20

Тюменские общественники организовали праздник для детей с ограниченными возможностями

Ребята остались довольны
Марина Прохорова
Фото: предоставлено организаторами

Фото: предоставлено организаторами

В преддверии Дня защитника Отечества команда «Молодой гвардии» провела праздничную программу для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Общественники организовали различные игры и интерактив для воспитанников центра развития детей «Апрель», который расположен в поселке Московский.

– Дети смогли побывать на военном корабле, в танке и на параде Победы в Москве не выходя из игровой комнаты – с помощью VR-очков. Также ребята приняли участие в интерактивах, в ходе которых разгадывали патриотические загадки, сражались на мечах из воздушных шаров и собирали артефакты для разгадки истории, – рассказала пресс-секретарь «Молодой гвардии» в Тюменской области.

Также во время праздника дети нарисовали своим защитникам открытки к 23 Февраля, сообщает «Мегатюмень».