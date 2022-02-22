Тюменские силовики накрыли нарколабораторию в частном доме

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В Тюмени возбудили уголовное дело в отношении двух местных жителей, 1979 и 1982 годов рождения, обвиняемых в организации нарколаборатории. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, информацию о деятельности мужчин правоохранители получили в ходе оперативной работы. Когда данные подтвердились, подозреваемых тут же задержали.

– В ходе обыска было изъято 27 кустов марихуаны, а также удобрения и специальное оборудование, необходимые для ее культивирования. Нарколабораторию злоумышленники организовали во дворе частного дома, принадлежащего одному из них. Для продажи наркотиков у подозреваемых была сформирована клиентская база. После поступления заказа они передавали необходимое количество «товара» курьеру, который встречался с покупателем и забирал деньги, – добавили в ведомстве.

Сейчас мужчины находятся под стражей. Их обвиняют по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.