Александр Ремезков: «Ратификация договоров о дружбе с ДНР и ЛНР – справедливое решение»

Фото: личная страница Александра Ремезкова в соцсети

Госдума рассмотрела вопрос о ратификации договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой и Луганской народными республиками. Свою позицию по этому вопросу озвучил депутат Госдумы РФ от Тюменской, Курганской и Омской областей, фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОСССИЯ – ЗА ПРАВДУ», первый заместитель председателя думского комитета по бюджету и налогам Александр Ремезков.

– Вчера президент России откликнулся на обращение парламента и подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Сегодня Госдума поддержала эти решения главы государства, ратифицируя договоры с Донбассом. Как и другие депутаты фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ», я проголосовал за ратификацию этих важнейших документов, – сообщил Александр Ремезков.

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» считает ратификацию договоров о дружбе с ДНР и ЛНР своевременным и справедливым решением. Активисты партии оказывали и будут оказывать гуманитарную помощь людям Донбасса. В ближайшее время такая работа будет проводиться во всех региональных отделениях партии и во всех избирательных округах.

– В Тюмени, Омске и Кургане, а также в Республике Адыгея на базе моих депутатских приемных и общественных приемных СРЗП для жителей регионов, желающих помочь Донбассу, будет организована работа горячих линий, пунктов сбора вещей и продуктов. Кроме того, по инициативе нашего руководителя Сергея Миронова все мы, депутаты фракции СРЗП в Госдуме России, перечислим свою месячную зарплату в фонд «Доктор Лиза» для оказания гуманитарной помощи пострадавшим гражданам ДНР и ЛНР, – озвучил депутат.

Также, по его словам, партия с самого начала поддерживала создание независимых республик на территории Донецкой и Луганской областей. Ее лидер Сергей Миронов еще летом 2014 года призывал руководство страны признать независимость ДНР и ЛНР.