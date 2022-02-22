Александр Моор вручил тюменцам государственные награды

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Глава Тюменской области Александр Моор вручил жителям региона государственные награды. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

– Среди вас представители самых разных профессий. Но все вы объединены стремлением работать с полной отдачей. Ваш профессиональный путь и достижения – яркий пример верного служения России, Тюменской области и выбранному делу, – сказал губернатор.

Удостоены высоких наград представители самых разных профессий: медики, педагоги, ученые, музыканты, а также работники предприятий и организаций.