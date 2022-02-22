Из тюменских школ убрали фильтры для пациентов с ОРВИ Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области изменилось расположение временных пунктов для пациентов с симптомами ОРВИ. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Теперь жителям следует обращаться в один из указанных фильтров, относящийся к их поликлинике:

– региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации, г. Тюмень, пр. Солнечный, 10/1. Городская поликлиника № 1;

– аудиторный корпус ТюмГМУ, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 53а. Областная клиническая больница № 2;

– областной центр реабилитации инвалидов, г. Тюмень, ул. Уральская, 60, к. 1. Городская поликлиника № 3;

– СК «Строймаш», г. Тюмень, ул. Индустриальная, 49а. Городская поликлиника № 4;

– региональный Центр общественного здоровья и медицинской профилактики, г. Тюмень, ул. Московский Тракт, 121/7. Городская поликлиника № 5;

– отделение общей врачебной (семейной) практики городской поликлиники № 8, г. Тюмень, ул. Мелиораторов, 17. Городская поликлиника № 8;

– центр культуры и искусств «Современник», г. Тюмень, ул. Олимпийская, 9. Городская поликлиника № 12;

– центр олимпийской подготовки «Дзюдо-центр», г. Тюмень, ул. В. Гнаровской, 1. Городская поликлиника № 14;

– рентгенологическое отделение боровской больницы (филиал областной больницы № 19), Тюменский район, п. Боровский, ул. Ленинградская, 16 (с пн. по пт. с 8.00 до 20.00, в сб. и вс. с 8.00 до 13.00);

– голышмановская спортивная школа олимпийского резерва, р. п. Голышманово, ул. Карла Маркса, 1, стр. 3, помещение 1. Областная больница № 11 (с пн. по пт. с 8.00 до 20.00, в сб. и вс. с 8.00 до 18.00);

– структурное подразделение областной больницы № 3, г. Тобольск, мкр. 7а, стр. 29в (с пн. по пт. с 8.30 до 16.00, перерыв с 12.00 до 12.30);

– Централизованная клубная система Вагайского района, с. Вагай, ул. Первухина, 2. Областная больница № 9 (с пн. по пт. с 8.00 до 18.00, в сб. с 9.00 до 15.00).

– филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в г. Заводоуковске, г. Заводоуковск, ул. Хахина, 30. Областная больница № 12;

– Тюменский расчетно-информационный центр, г. Ишим, ул. Карла Маркса, 57. Областная больница № 4 (с пн. по пт. с 8.00 до 20.00, в сб. и вс. с 8.00 до 16.00).

Обратиться в пункты можно с 8.00 до 20.00 без предварительной записи.