Тюменцы вошли в общероссийский рейтинг активных болельщиков

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Жители Тюмени вошли в топ-10 регионов России как самые активные зрители трансляций зимних Игр в Пекине. При этом по УрФО Тюменская область стала лидером по этому показателю среди других субъектов региона. К таким выводам пришли специалисты МегаФон ТВ, проанализировав просмотры спортивных передач на федеральных телеканалах в феврале 2022 года.

Аудитория трансляций из Китая в среднем в четыре раза превышала количество зрителей других программ. Церемония открытия игр в Пекине собрала на 25% больше зрителей, чем открытие летних Игр в Токио.

В Тюменской области, как и в целом по России, самым популярным видом спорта оказался хоккей. На него пришлось 30% от общего числа просмотров Игр, а самую большую аудиторию собрал финальный матч между командами России и Финляндии.

Болельщики нашего региона чаще, чем остальные россияне, переживали за биатлон. В Тюмени он занимает второе место по популярности (13% просмотров). При этом бронзовым призером по зрительской любви стало фигурное катание (12,6%), всего на 0,6% опередив керлинг (12%).

Меньше всего пользователи смотрели соревнования по скелетону и бобслею.