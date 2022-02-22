«Нам нужно сплотиться!»: тюменская общественница и многодетная мама – за оказание гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР

Фото: podkorytova_nadezhda Фото: Социальные сети

Исполнительный директор региональной общественной организации «Национально-культурная автономия белорусов Тюменской области» Надежда Подкорытова считает необходимым оказать гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР.

– Случайно в субботу в 00.12 я увидела в Сети, что началась эвакуация детей из детских домов ДНР и ЛНР. Слезы в глазах, сердце сжалось в комок. Уже утром по телевизору – официальное объявление лидеров ЛНР и ДНР об эвакуации и всеобщей мобилизации. Генетическая память приводит в состояние оцепенения и страха. И, несмотря на этот страх, есть убеждение, что мы единый народ, нам нужно сплотиться, – рассказала Надежда.

– Сегодня ночью смотрела обращение Владимира Путина о решении незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР. Интуитивно понимаю, что это правильное решение, ведь наши своих не бросают.

Общественница выражает уверенность, что правительство Тюменской области примет взвешенное решение о количестве принимаемых людей в область.