Владимир Якушев прибыл на церемонию открытия памятника «Есть такая профессия – Родину защищать»

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Полномочный представитель президента России в УрФО принял участие в торжественной церемонии, посвящённой открытию в Екатеринбурге памятника «Есть такая профессия – Родину защищать».

– Сегодня здесь присутствует нынешнее поколение суворовцев. Я смотрю на вас и знаю, что в каждом из вас есть внутренний стержень и стремление быть достойным защитником своей Родины. Помните: служение Отечеству многогранно. Это не только военное дело. Это борьба с беззаконием и несправедливостью, помощь нуждающимся, добросовестный труд. Всё вместе это формирует крепкое, сплочённое общество, нацию, которая гордится своей страной, делает ее сильной и независимой, – обратился к собравшимся Владимир Якушев.

Скульптурная композиция под названием «Есть такая профессия – Родину защищать» установлена на площади перед центральным входом в Екатеринбургское суворовское военное училище. Монумент воссоздаёт сцену из советского фильма «Офицеры»: встречу Ивана Варравы со своим боевым товарищем Алексеем Трофимовым, супругой Любовью и внуком Иваном, курсантом суворовского училища.