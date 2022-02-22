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«Единая Россия» рассмотрит возможность ратификации договоров о дружбе и сотрудничестве с ЛНР и ДНР на пленарном заседании Госдумы сегодня, 22 февраля. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Иван Квитка.

– Президент России Владимир Путин принял взвешенное решение признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. В первую очередь это необходимо для обеспечения безопасности и защиты людей, которые там проживают. Свое вчерашнее обращение глава государства адресовал всему мировому сообществу. Обосновал каждый свой шаг с учётом исторических фактов и современных угроз национальной безопасности со стороны стран НАТО, – отметил Иван Квитка.

Восемь лет жители Донбасса живут в постоянном страхе и угнетении, напомнил депутат. Это самый настоящий геноцид. В действительности Украина находится под внешним управлением. Все решения принимаются без учета интересов граждан. Нет порядка и стабильности. Ситуация стала критической, подчеркнул он.