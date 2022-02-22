В Тюмени предлагают вакансию стоматолога с зарплатой в почти полмиллиона рублей Фото: Мария Толстихина

В тюменском филиале федеральной сети стоматологических клиник требуется стоматолог-ортопед. Информация о поиске кандидатов на вакансию размещена на HeadHunter.

Соискателю предлагают заработную плату от 300 до 450 тысяч. Иногородним сотрудникам также предоставляется жилье. У соискателей должен быть опыт работы от трех лет.

«Частичная занятость, сменный график. На базе нашей сети клиник только современное оборудование 3D, микроскопы, цифровые сканеры, а также две зуботехнические лаборатории. Для иногородних сотрудников предоставляем жилье», – говорится в объявлении.