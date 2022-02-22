Общественная палата Тюменской области поможет гостям из ЛНР и ДНР

Фото: Общественная палата Тюменской области Фото: Социальные сети

Тюменская область готова принять и разместить мирных жителей из Донецка и Луганска. Об этом 19 февраля глава региона Александр Моор известил федеральные органы власти. Общественная палата Тюменской области призывает поддержать это решение.

Губернатор поручил областному правительству в кратчайшие сроки обеспечить готовность к приему и временному размещению людей, эвакуированных из-под огня из зоны боевых действий. Председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев отметил, что поддерживает решение губернатора и надеется на содействие общественности.

– Заявление Александра Викторовича Моора о готовности принять и разместить жителей из Донецка и Луганска в нашей области не может оставить общественность равнодушной. Учитывая традиции гостеприимства, давние дружеские связи с нашими соседями, а также предыдущий опыт содействия органов публичной власти в приеме и размещении людей с Украины, уверен, что Общественная палата Тюменской области и общественные палаты муниципальных образований окажут необходимую помощь и поддержку эвакуированным из Донецка и Луганска людям, попавшим в беду, – поделился Геннадий Чеботарев.