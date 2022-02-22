В Тюмени нашли предполагаемых убийц, выбросивших тело женщины в мусорный бак Фото: Архив "КП"

Не так давно сотрудники тюменского мусороперерабатывающего завода нашли тело женщины. По делу вынесли обвинение 44-летнему гражданину и 30-летней гражданке иностранного государства. Их обвиняют в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, в вечернее время 11 февраля 2022 года обвиняемые на почве ревности, находясь в одном из домов на улице Интернациональной города Тюмени, заранее договорившись, совершили убийство своей 37-летней знакомой – гражданки иностранного государства. После чего избавились от тела, выкинув его в мусорный бак в одном из районов города Тюмени.

– В ходе совместных следственно-оперативных мероприятий, проведенных следователями регионального СК России и оперативниками уголовного розыска УМВД России по Тюменской области, мужчина и женщина были задержаны и по ходатайству следователя судом заключены под стражу, – рассказали в тюменском СК.

В настоящий момент следствием выполняется необходимый комплекс следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы, а также установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.