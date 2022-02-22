Тюменские военные проведут военную реконструкцию «Взятие переправы» Фото: Мария Толстихина

В День защитника Отечества, 23 февраля, пункт отбора на военную службу по контракту Тюменской области совместно с военно-историческим клубом «Сибирский рубеж» и ТВВИКУ им. маршала инженерных войск А. И. Прошлякова проведут военную реконструкцию «Взятие переправы».

Военная реконструкция посвящена одному из эпизодов форсирования реки Друть 23 февраля 1944 г. (близ г. Рогачев, Белоруссия) и захвату переправы силами соединений 3-й армии Белорусского фронта. После взятия переправы командованию армии было необходимо с ходу взять г. Рогачев.

Передовой отряд советских разведчиков незаметно выдвигается к переправе. В ходе выдвижения дозорные немцев замечают разведчиков и открывают огонь из всех доступных сил и средств. Командование советских войск решает решительным броском выбить немцев с переправы и бросает основные силы, ожидавшие команды на наступление. Под пулемётным и ружейным огнем советские солдаты врываются на переправу и врукопашную добивают остатки немецкой группы. Водружается Красное знамя