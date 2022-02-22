Тюмень
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 февраля 2022 5:34

Тюменцы смогут узнать больше о службе на кибертурнире «Мужские игры»

Мария Толстихина
Тюменцы смогут узнать больше о службе на кибертурнире «Мужские игры»

Тюменцы смогут узнать больше о службе на кибертурнире «Мужские игры»

Фото: Мария Толстихина

Городской кибертурнир «Мужские игры» 21 – 22 февраля 2022 г. проведет пункт отбора на военную службу по контракту Тюменской области. В нем также примут участие киберспортсмены и действующие военнослужащие танковых экипажей. Все они сразятся за победу в командном и личном зачете знаменитой онлайн-игры World of Tanks.

Участникам будет предоставлена возможность задать интересующие вопросы и поступить на военную службу по контракту. Проходить службу можно в танковых войсках на танках Т-72Б3, Т-80, Т-90. Консультировать ребят будут и для прохождения службы в частях специального назначения.

Кроме того, всем гостям и участникам будут представлены выставка макетов оружия и боеприпасов, а также новейшая экипировка Вооруженных сил Российской Федерации. Есть возможность у каждого из участников сдать на норматив «Киберспортсмен». Также состоится встреча с тюменским стримером Gideon.