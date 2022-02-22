Тюменцы смогут узнать больше о службе на кибертурнире «Мужские игры» Фото: Мария Толстихина

Городской кибертурнир «Мужские игры» 21 – 22 февраля 2022 г. проведет пункт отбора на военную службу по контракту Тюменской области. В нем также примут участие киберспортсмены и действующие военнослужащие танковых экипажей. Все они сразятся за победу в командном и личном зачете знаменитой онлайн-игры World of Tanks.

Участникам будет предоставлена возможность задать интересующие вопросы и поступить на военную службу по контракту. Проходить службу можно в танковых войсках на танках Т-72Б3, Т-80, Т-90. Консультировать ребят будут и для прохождения службы в частях специального назначения.

Кроме того, всем гостям и участникам будут представлены выставка макетов оружия и боеприпасов, а также новейшая экипировка Вооруженных сил Российской Федерации. Есть возможность у каждого из участников сдать на норматив «Киберспортсмен». Также состоится встреча с тюменским стримером Gideon.