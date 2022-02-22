«Единая Россия» направила гуманитарную помощь жителям из ДНР и ЛНР

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Продукты питания, посуду, средства гигиены и другие необходимые предметы отправили машиной в Ростовскую область. Оперативно собрать гуманитарную помощь за счет собственных средств помогли депутаты фракции «Единой России» Тюменской областной и городской дум, предприниматели и жители региона.

Помощь эвакуированным жителям Донецкой и Луганской народных республик будет продолжена. Об этом рассказал секретарь регионального отделения «Единой России» Андрей Артюхов.

– Сегодня отправили семитонную грузовую машину с гуманитарной помощью, собранной для жителей ДНР и ЛНР, прибывших в Ростовскую область. Благодарю тюменское городское отделение партии во главе с Русланом Кухаруком за оперативную работу по сбору помощи. Отдельное спасибо членам фракций «Единой России» Тюменской облдумы и городской думы за значительный вклад в оказание помощи. Также благодарю ребят-волонтеров во главе с руководителем волонтерского центра партии Ольгой Швецовой. Первый груз гуманитарной помощи отправлен, сейчас идет сбор следующего, – сообщил Андрей Артюхов.

Детское питание и товары для детей передал волонтерам секретарь тюменского городского отделения «Единой России» Руслан Кухарук. 50 электрочайников, 20 СВЧ-печей и одноразовую посуду передал член фракции партии Тюменской облдумы Николай Руссу. Средства на приобретение товаров первой необходимости и продуктов питания перечислил член фракции «Единой России» облдумы Алексей Салмин. Также члены фракции Эдуард Омаров и Юрий Баранчук приобрели продукты питания, средства гигиены, чайники, электроприборы для помощи беженцам.

В формировании гуманитарного груза приняли участие и депутаты-единороссы Тюменской городской думы. В сборе принял участие председатель гордумы Евгений Заболотный и руководитель фракции «Единой России» в гордуме Дмитрий Осипов. Кофе, чай, питьевую воду, гигиенические принадлежности и одноразовую посуду предоставил Алексей Рагозин. Электрочайники, одноразовую посуду, чай и сахар передал депутат Тюменской городской думы Дмитрий Антипов. Пять тысяч масок и 10 литров антисептика поступило от Антона Терехина.