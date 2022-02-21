Тюменец прислал властям 42 обращения по поводу уборки снега. Фото: Вадим Бегун

Тюменец прислал на портал «Тюмень – наш дом» 42 обращения по поводу уборки снега. Об этом рассказали в городской администрации.

– Из них 25 сообщений принято в работу, 17, в соответствии с правилами модерации, отклонено, – отметили в ведомстве.

Там добавили, что основная цель портала – это помощь людям решить их проблему максимально быстро и качественно. У специалиста есть возможность решить проблему либо разобраться в ней и дать ответ о том, когда она будет решена, в максимально короткий (по сравнению со сроками, регламентируемыми в Федеральном законе № 59) период: за 8 рабочих дней.

Чтобы уложиться в 8 дней, специалистам нужно знать конкретную локацию проблемы, не допускающую разночтений. В случае отклонения сообщения пользователь получает уведомление на электронную почту и в личный кабинет с указанием конкретной причины, по которой его сообщение отклонено.