В Тюмени из-за солнца ожидаются сбои телесигнала. Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области из-за солнца ожидаются сбои телесигнала. Но большинство пользователей цифрового эфирного ТВ, скорее всего, не заметят изменений в качестве изображения.

– Космические спутники связи первыми чувствуют приближение весны. Земля, сделав оборот вокруг Солнца, поворачивается к светилу северным полушарием. В такое время наступает весенняя солнечная интерференция – моменты, когда Солнце оказывается ровно позади спутников связи. «Солнечное вещание» на одной линии со спутником связи и принимающей земной станцией может перебить телесигнал, – пояснили в департаменте общественных связей региона.

В ведомстве добавили, что интерференция на территории Тюменской области будет с 22 февраля по 8 марта с 13.37 до 14.23 местного времени. Кстати, график возможных перерывов трансляции теле- и радиопрограмм в каждом населенном пункте публикуется на сайте РТРС в разделе «Временные отключения телерадиоканалов» и в «Кабинете телезрителя»: online.rtrn.ru.