В Тюмени малышка упала с кровати и ударилась об угол тумбочки. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени малышка упала с кровати во втором часу ночи и разбудила родителей оглушительным криком. Ситуацию осложнило то, что при падении девочка ударилась об угол тумбочки и на виске сразу появились гематома и ссадина.

Папа стал успокаивать дочку, а мама вызвала скорую: «Сознание не теряла, рвоты тоже не было, ручками и ножками двигает, ушко только посинело».

Медики, прибывшие по указанному адресу спустя 14 минут, надели маленькой пациентке воротник Шанца для фиксации шеи, наложили повязку и холод на место травмы. После необходимых манипуляций ребенка увезли в областную клиническую больницу № 2 с подозрением на сотрясение головного мозга.

– Нужно обратить внимание, как ведет себя ребенок после падения. Нельзя трясти ребенка, резко перемещать, брать на руки. Если есть деформация конечности, лучше не переносить ребенка с пола на кровать, а подложить под него что-то мягкое и теплое, по возможности зафиксировать конечность, чтобы ограничить её движение, – советуют специалисты.

Надо, чтобы с ребенком кто-то был: испугавшись отсутствия взрослого, малыш попытается последовать за ним, тем самым при движении может нанести себе дополнительную травму.