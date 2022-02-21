В Тюмени состоится «горячая линия» по вопросам итоговой аттестации учеников 9 классов. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени состоится горячая линия по вопросам итоговой аттестации учеников 9-х классов. Она пройдет 22 февраля.

– 1 марта завершится прием заявлений от девятиклассников тюменских школ на прохождение государственной итоговой аттестации в форматах ОГЭ, ГВЭ. В 2022 году обучающиеся 9-х классов, допущенные к государственной итоговой аттестации, будут сдавать два обязательных предмета (русский язык и математику) и два предмета по выбору, – сообщили в департаменте образования администрации областной столицы.

Таким образом, родители и выпускники 9-х классов областного центра могут задать специалистам вопросы об организации выпускных экзаменов в 2022 году. Для этого нужно позвонить по номерам телефонов: (3452) 56-13-84, 56-13-51.