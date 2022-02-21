У Тюмени случилось массовое ДТП с бензовозом. Фото: "Тюмень в объективе" в ВК.

На 17-м километре автодороги Тюмень – Нижняя Тавда сегодня, 21 февраля, произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие. Здесь столкнулись три автомобиля.

– По предварительным данным, женщина, которая находилась за рулем KIA, решила обогнать бензовоз Volvo. В результате необдуманного решения водитель столкнулась с «Волгой», а затем и с бензовозом, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Несмотря на то что машины получили серьезные повреждения, к счастью, в этом дорожном инциденте обошлось без пострадавших. Единственными пострадавшими могут себя считать автомобилисты, которые в это время ехали по вышеупомянутой трассе.

Дело в том, что из-за аварии дорогу пришлось перекрывать, из-за чего образовалась большая пробка. В настоящее время сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства ДТП.