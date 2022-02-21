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Здоровье21 февраля 2022 10:00

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 21 февраля 2022 года: умерли еще 5 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 21 февраля 2022 года
Сергей Швецов
Число умерших от коронавируса в Тюмени 21 февраля 2022 года увеличилось на 5.

Число умерших от коронавируса в Тюмени 21 февраля 2022 года увеличилось на 5.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число умерших от коронавируса в Тюмени 21 февраля 2022 года увеличилось на 5. Всего с начала пандемии жертвами ковида стали 3 857 человек.

За последние сутки в России выявлено 152 337 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 8 835, это на 14,82% меньше по сравнению с 20 февраля. Зафиксировано 735 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 127 494 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 15 522 756 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 346 235 летальных исходов, выздоровели 12 492 732 человека.