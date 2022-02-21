Коронавирус в Тюмени, последние новости на 21 февраля 2022 года: заболели еще 2 369 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 21 февраля 2022 года увеличилось на 2 369. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 21 февраля 2022 года увеличилось на 2 369. Всего с начала пандемии ковид подхватили 152 698 человек.

За последние сутки в России выявлено 152 337 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 8 835, это на 14,82% меньше по сравнению с 20 февраля. Зафиксировано 735 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 127 494 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 15 522 756 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 346 235 летальных исходов, выздоровели 12 492 732 человека.