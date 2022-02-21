Умные устройства, примерочная и кофе навынос: добро пожаловать в новые офисы Сбера в Тюмени

Умные устройства, примерочная и кофе на вынос: добро пожаловать в новые офисы Сбера в Тюмени. Фото - Сбер.

Сбер открыл два офиса нового формата в Тюмени на ул. Герцена, д. 70 и ул. 50 лет Октября, д. 88. Теперь посетители филиалов, помимо стандартных банковских услуг, могут провести переговоры, отправить посылку, забрать интернет-заказ, протестировать умные устройства, отдохнуть и выпить ароматный кофе.

В обновленных офисах полностью изменился формат обслуживания, и теперь пространство для взаимодействия с клиентами стало открытым и безбарьерным. Сотрудники работают с планшетами, а кассовые операции выполняет электронный кассир.

Столы в зоне ожидания и каждое рабочее место оборудованы беспроводной системой зарядки для гаджетов клиентов. Юным посетителям в офисах тоже не будет скучно – для них установили уголок со СберПорталом, в котором дети могут посмотреть мультфильмы, поиграть в игры и узнать много интересной и полезной информации.

Фото - Сбер.

В офисах установлены современные банкоматы с системой распознавания лиц, поэтому пользоваться ими можно без банковской карты. Форма банкомата напоминает смартфон, а интерфейс – уже хорошо знакомые мобильные приложения Сбера. Большие сенсорные экраны позволяют удобно совершать операции, а стоящие сбоку люди, благодаря специальному антибликовому покрытию, не смогут ничего увидеть. Управлять устройствами самообслуживания можно бесконтактно – с помощью встроенного голосового помощника.

Умные устройства Сбера размещены в специальной зоне. Здесь можно протестировать или купить гаджеты c голосовым управлением – ТВ-приставку SberBox или SberBoxTop, медиаколонку SberBoxTime и смарт-дисплей SberPortal. Также можно проверить, как меняет яркость, цвет и температуру лампа Sber и как по голосовой команде включает и выключает электроприборы умная розетка.

В обновленных офисах широко представлены сервисы экосистемы Сбера. Здесь появились точки выдачи заказов с маркетплейса «СберМегаМаркет». Для удобства клиентов в отделении оборудовали примерочные: покупки, которые не подошли, можно сдать обратно. Ещё в офисах установлены постаматы СберЛогистики, через которые можно получить заказ из интернет-магазина или отправить посылку почти в любую точку России.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– Новые офисы Сбера – это пространство, объединяющее лучшие практики онлайн- и офлайн-форматов работы с клиентом. Мы предусмотрели всё для комфортного и максимально полезного времяпрепровождения клиентов в офисе. Благодаря расширенному функционалу сотрудники предоставляют не только стандартные банковские услуги. Теперь они помогают осваивать умные устройства, отправлять посылки, оформлять заказы в СберМегаМаркете, Сбермаркете или Самокате. Также они подключают к сервису «СберЗдоровье», чтобы клиенты могли получать телемедицинскую консультацию. Еще одно новшество – это удобная форма одежды. Мы ушли от официальных костюмов и перешли на демократичные футболки, джинсы и кеды. До конца года ещё шесть таких офисов откроется на территории обслуживания нашего отделения.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.