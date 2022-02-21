Тюменцы могут оформить сертификаты на антитела к коронавирусу на Госуслугах. Фото: Вадим Бегун

Тюменцы могут оформить медицинские сертификаты на антитела к коронавирусу на «Госуслугах». Это Минцифры России запустило новый сервис.

– Его можно оформить только один раз и только при условии, что пользователь раньше не получал сертификат о перенесенном заболевании или пройденной вакцинации. Перед сдачей анализа убедитесь, что лаборатория передает результаты на «Госуслуги». С собой нужно будет взять паспорт, СНИЛС и полис ОМС (при наличии), – сообщили в информационном центре правительства региона.

Для оформления сертификата принимаются положительные результаты с любым уровнем антител (иммуноглобулинов G). Действует он полгода. Сертификат на антитела по результатам анализов появится в личном кабинете на «Госуслугах»после подачи заявления.

Стоит отметить, что медсертификат можно оформить и для несовершеннолетних. До 14 лет его можно получить в МФЦ, потом – на «Госуслугах»при наличии подтвержденной учетной записи.