Из Пекина – в Тюмень: в «Битве на Туре» примет участие Николас Хубер.

В Тюмени 26 февраля состоится «Битва на Туре». В соревнованиях примут участие прославленные спортсмены.

В их числе Николас Хубер из Швейцарии. Он представлял свою страну на Олимпийских играх в Пекине в двух дисциплинах – слоупстайл и биг-эйр, а теперь летит в областную столицу.

Примет участие в спортивном мероприятии и Матия Миленкович из Сербии, который является чемпионом Европы по биг-эйру. Варвара Романова (кандидат в мастера спорта) и Ярослав Ленчевский (чемпион России 2021 года) из Москвы обещают обеспечить зрелищность.

Самый юный участник соревнований – пятнадцатилетний Данил Осипов из Тюмени, воспитанник ГАУ ТО ЦСО «Воронинские горки».

– В этом году требования к мероприятию намного выше из-за его статуса. Это обязывает нас более масштабно и более детально застраивать локацию. Также мы уделили большое внимание приглашению спортсменов из-за сложностей с введенными антиковидными ограничениями и довольно плотным графиком соревнований в календаре FIS, – отметил президент Союза экстремальных видов спорта (Extreme Team) Иван Шмонин.