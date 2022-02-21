По пути из Винзилей в Богандинский пропал 14-летний мальчик

В поселке Винзили накануне, 20 февраля, пропал 14-летний Денис Сорокин. Подросток вышел от бабушки около 17.00, с этого времени о его местонахождении ничего не известно.

Известно, что школьник собирался идти в поселок Богандинский, но туда он так и не дошел: ни знакомые, ни близкие его там не встретили. Мальчик перестал выходить на связь и не ночевал дома. Родные с утра написали заявление в полицию, так и не дождавшись школьника за ночь.

– Ребенок еще не найден, проводятся поисковые мероприятия. Просьба ко всем, кто располагает информацией о месторасположении мальчика, сообщить в полицию по номеру 8 (3452) 30-02-02, – сообщили «МегаТюмени» в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Обновлено: найден, жив.