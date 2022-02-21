Жителей Тюмени приглашают на ярмарку в субботу, 26 февраля 2022 года. Фото: Тюмень - наш дом

Жителей Тюмени приглашают на ярмарку. Она состоится в субботу, 26 февраля, с 8.00 до 16.00.

Ярмарка пройдет на нескольких площадках: в районе здания на ул. Льва Толстого, 31 (на территории парковки, расположенной на пересечении ул. Льва Толстого и ул. Ямской); ул. Мельникайте, 126, корпус 2 (на прилегающей к ТЦ «П.О.Р.Т.» территории) и пр. Солнечный, 11 (на прилегающей к ТЦ «Заречный двор» территории).

– На прилавках будут представлены продовольственные товары местных производителей, фермерских и личных подсобных хозяйств Тюмени и юга Тюменской области (мясо и мясная продукция, рыба и рыбная продукция, мёд и другое), – сообщили в департаменте потребительского рынка администрации города Тюмени.