Тюменцы могут помочь эвакуированным из Донбасса беженцам едой и удлинителями. Фото: Вадим Бегун

Тюменцы могут помочь эвакуированным из Донбасса беженцам. Об этом сообщает региональный штаб #МыВместе.

– Бросить людей, оказавшихся в беде, на произвол судьбы не в российских традициях! Призываем жителей региона, организации, предприятия, представителей бизнеса, трудовые коллективы, волонтерские отряды не оставаться в стороне, – отметили в штабе.

Беженцам необходимы средства индивидуальной защиты, одноразовая посуда, постельные принадлежности, мелкая бытовая техника и электроприборы (чайники, микроволновые печи, удлинители). Кроме того, нужны продукты питания с длительным сроком годности без особых требований к хранению и транспортировке. Всё это отправят в регионы.

Сбор вещей и продуктов в областной столице осуществляется во Дворце творчества и спорта «Пионер». Пункт работает каждый день с 8.00 до 18.00. Принести вещи и продукты можно и в иное удобное время, но по предварительному согласованию с координаторами.

Контактные телефоны штаба: 8 (3452) 68-93-96, 8-919-952-64-14 (Анастасия Баканова), 8-919-922-65-50 (Мария Симонова).