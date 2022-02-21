Портфель привлеченных средств ВТБ в Тюменской области превысил 330 млрд рублей. Фото - ВТБ.

За 2021 год объем средств, размещенных в банке ВТБ жителями и предприятиями Тюменской области, вырос более чем вдвое и составил 330,9 млрд рублей. Кредитный портфель банка в регионе этот же период увеличился в 1,5 раза – до 114,9 млрд рублей.

Наибольшая доля в структуре привлеченных средств приходится на предприятия региона. За 2021 год объем средств, размещенных в ВТБ компаниями Тюменской области, вырос в 2,5 раза – до 238,7 млрд рублей. В том числе пассивы среднего и малого бизнеса составили 34,4 млрд рублей (+16% за год).

Также банк фиксирует рост спроса на сберегательные решения и среди частных лиц. Тюменцы вложили в различные продукты в ВТБ 92,2 млрд рублей. Из них 64,5 млрд рублей приходится на вклады, накопительные счета и другие сберегательные инструменты (+41% за год). Растет и интерес к инвестпродуктам – сумма вложений тюменцев в них увеличилась до 27,6 млрд рублей (+68%), это уже почти треть портфеля.

В 2021 году исторически высоких показателей достиг рынок розничного кредитования. За год тюменцы оформили в ВТБ кредиты на 45,8 млрд рублей, что на 68% больше, чем годом ранее. В том числе рекордные 22 млрд рублей составили выдачи ипотеки – в 1,5 раза больше, чем в 2020 году. Жилищные условия вместе с ВТБ улучшили более 8,2 тыс. тюменских семей. Кроме того, клиенты ВТБ в регионе получили кредиты наличными на 21,8 млрд рублей (+98% год к году) и автокредиты на 1,9 млрд рублей (+13%).

Розничный кредитный портфель ВТБ в регионе достиг 89,2 млрд рублей (+72% за год), в том числе ипотечный – 53,8 млрд рублей (+82%), кредитов наличными — 30,7 млрд рублей (+67%).

Тюменские предприятия также активно привлекают банковское финансирование для решения своих задач. Корпоративный кредитный портфель ВТБ в регионе вырос на 14%, до 22,7 млрд рублей, в том числе в сегменте среднего и малого бизнеса на 25%, до 18,1 млрд рублей. Чаще всего кредитные инструменты используют компании сферы транспорта и инфраструктуры (32% портфеля) и строительного сектора (21%).

У предприятий были востребованы и документарные продукты. За 2021 год банк на 22% увеличил портфель гарантий и аккредитивов, предоставленных тюменскому бизнесу, – до 11,4 млрд рублей.

Евгений Федосов, управляющий ВТБ в Тюменской области, прокомментировал: «В 2021 году мы фиксировали высокий спрос практически по всем направлениям и значительно увеличили присутствие на рынке региона. Клиенты оценили обслуживание ВТБ во всех каналах, удобство и легкость использования новых digital-сервисов от нашего банка. В 2022 году основным трендом станет переход розничных клиентов к сберегательной модели поведения благодаря росту ставок по депозитам вплоть до 10% годовых».

Топ-менеджер добавил, что продолжает увеличиваться и доля онлайн-сервисов: «Сейчас ВТБ Онлайн регулярно пользуются свыше 220 тысяч тюменцев. К концу 2022 года уже до 50% розничных кредитов и 70 – 75% депозитов будут оформляться дистанционно. Растет спрос на цифровые решения и среди предпринимателей. Представители среднего и малого бизнеса решают практически все задачи через новый интернет- и мобильный банк ВТБ для предпринимателей, где представлены более 50 банковских и небанковских продуктов для старта, развития и оптимизации бизнес-процессов».