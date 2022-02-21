Тамара Трунилова – о приеме беженцев из ЛНР и ДНР в Тюменской области: «Поможем, чем сможем!». Из личного архива героя публикации.

Председатель совета общественной организации «Общество русской культуры» Тамара Трунилова высказалась о приеме беженцев из ЛНР и ДНР в Тюменской области. Она заявила: «Поможем, чем сможем!».

– Уже свыше 30 регионов России заявили о готовности принять вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. Очень хорошо, что и наши округа, и юг Тюменской области не остались в стороне, – отметила Трунилова.

По ее словам, наш долг – организовать прием в местах размещения людей, оказавшихся в сложной ситуации.

Напомним, ранее губернатор региона Александр Моор сообщил, что Тюменская область готова принять и разместить мирных жителей, эвакуируемых из-под огня из зоны боевых действий в Донецке и Луганске. Он известил федеральные органы власти о своем решении 19 февраля. Глава области выразил надежду, что общественные организации, предприниматели и простые жители региона окажут посильную помощь беженцам.