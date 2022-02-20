Тюменские школьники смогут почувствовать себя дизайнерами

В рамках Всероссийского конкурса «Классное пространство» тюменским школьникам поступило уникальное предложение – почувствовать себя дизайнерами и самим придумать проекты организации и оформления помещений в современных школах. Конкурсанты предлагают свои разработки в девяти номинациях. Например, как преобразить столовую, спортзал, общественное пространство, входную группу. А можно спроектировать актовый зал, библиотеку, учительскую и улучшить классные кабинеты.

- К дизайн-проекту требуется текстовое пояснение, которое раскроет детали задумки. Можно выбрать одну или несколько номинаций. К участию в творческом конкурсе приглашаются школьники от 8 до 17 лет. Итоги подведут 31 марта в двух возрастных номинациях: учащиеся младшего и среднего звеньев, старшеклассники. Победители получат путёвки в детские центры «Орлёнок» и «Артек» - рассказал руководитель Голышмановского центра развития образования Любовь Дюкова.

Подать заявку и отправить работу можно до 13 марта. Для этого нужно зайти на сайт РДШ на страницу проекта. Лучшие задумки школьников будут рекомендованы для разработки официальной концепции по оформлению школьных пространств.